De gemeenteraad van Best heeft de verordening toeristenbelasting 2027 vastgesteld. Vanaf 1 januari 2027 geldt een tarief van 2,65 euro per overnachting. De belasting is bedoeld voor mensen die tegen betaling overnachten in de gemeente en geen ingezetenen zijn.

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De verordening regelt wie belastingplichtig is en wanneer vrijstellingen van toepassing zijn. Zo wordt geen belasting geheven voor overnachtingen van minderjarige jeugdgroepen in educatief, religieus of sportief verband, onder begeleiding van volwassenen. Het belastingjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar, en aanslagen onder de tien euro worden niet opgelegd.