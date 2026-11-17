De gemeenteraad van Best heeft de nieuwe Verordening Rioolheffing 2027 vastgesteld. Deze regels gaan vanaf 1 januari 2027 in en bepalen hoe de kosten voor rioolbeheer worden verdeeld.

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De nieuwe verordening legt vast dat de rioolheffing wordt berekend op basis van het waterverbruik per perceel. Huishoudens en bedrijven betalen een vast tarief afhankelijk van de hoeveelheid water die zij afvoeren. Voor kleine percelen die niet worden bewoond, geldt een lager tarief.

De heffing is bedoeld om de kosten voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afvalwater en hemelwater te dekken. De belasting wordt jaarlijks opgelegd en kan in termijnen worden betaald. De vorige verordening uit 2026 wordt ingetrokken, maar blijft van toepassing op feiten die zich voor 1 januari 2027 hebben voorgedaan.