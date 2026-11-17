De gemeenteraad van Best heeft een nieuwe verordening vastgesteld voor lijkbezorgingsrechten. Deze gaat in op 1 januari 2027 en regelt de kosten voor gebruik van de begraafplaats en bijbehorende diensten.

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De verordening, genaamd 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2027', vervangt de huidige regels uit 2026. Hiermee worden tarieven vastgesteld voor zaken zoals begraven, het verlenen van grafrechten, en het bijzetten van urnen of asbussen. Ook zijn er kosten voor het plaatsen van grafbedekking en het opgraven van overledenen.

De tarieven variëren afhankelijk van leeftijd, duur van het recht of het tijdstip van uitvoering. Zo geldt er een toeslag van 50 procent voor werkzaamheden buiten reguliere uren, waaronder weekenden en avonden. Het belastingjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar, en betaling moet binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving plaatsvinden.