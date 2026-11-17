De burgemeester van Bergeijk heeft besloten geen vuurwerkontheffingen te verlenen tijdens de jaarwisseling 2026/2027. Dit betekent dat het afsteken van vuurwerk door verenigingen en stichtingen niet is toegestaan.

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Het besluit is genomen na overleg met de lokale driehoek en andere Kempengemeenten. Het verbod is onder andere gebaseerd op brandveiligheidsadviezen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de beperkte mogelijkheden voor toezicht en handhaving. Daarnaast speelt de korte voorbereidingstijd een rol, omdat de nieuwe wet pas sinds augustus 2026 van kracht is.

Door het nulbeleid wil Bergeijk duidelijkheid bieden aan inwoners, verenigingen en stichtingen en voorkomen dat onnodige kosten worden gemaakt voor aanvragen. Wel blijft carbidschieten in het buitengebied toegestaan, mits dit voldoet aan de geldende regels.