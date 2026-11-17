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Vier nieuwe recreatiewoningen in Baarle-Nassau
In Baarle-Nassau zijn plannen goedgekeurd voor vier nieuwe recreatiewoningen bij kampeer- en chaletpark De Paddock.
De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor de bouw van vier recreatiewoningen aan de Bredaseweg. Dit is onderdeel van een modernisering van het kampeer- en chaletpark De Paddock. Het besluit is op 12 november 2026 verzonden.
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