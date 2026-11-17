De gemeente Hilvarenbeek heeft een definitieve volgordelijst vastgesteld voor woningbouwprojecten. Deze lijst bepaalt de prioriteit bij het indienen van transportverzoeken en prioriteringsverzoeken bij de netbeheerder. Projecten op de lijst hebben geen garantie op een aansluiting of transportcapaciteit.

Gevonden voor jou

De lijst is gebaseerd op gegevens van projectontwikkelaars en informatie over gemeentelijke projecten. De netbeheerder beslist uiteindelijk over de beschikbaarheid van transportcapaciteit, volgens de geldende regels. De opname van een project op de lijst betekent geen goedkeuring of garantie voor uitvoering.