De gemeente Heusden heeft besloten om 34 parkeerplaatsen op 17 locaties aan te wijzen voor het opladen van elektrische auto's. Dit past binnen de plannen voor meer laadpunten in de regio en draagt bij aan de klimaatdoelen.

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Bij elke laadpaal worden twee parkeerplaatsen gereserveerd, waarbij één plaats direct beschikbaar is en de tweede pas bij voldoende gebruik wordt geactiveerd. De laadpalen kunnen twee elektrische voertuigen tegelijk opladen. Hiermee wil Heusden inwoners stimuleren om over te stappen op elektrische auto's en bijdragen aan een betere luchtkwaliteit.

Bovendien zijn enkele bestaande laadlocaties aangepast of ingetrokken. Het verkeersbesluit is onderdeel van een bredere strategie om de laadinfrastructuur in Noord-Brabant en Limburg uit te breiden. De gemeente werkt hiervoor samen met de provincies en andere gemeenten in de regio.