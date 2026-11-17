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Stroomstoring treft Oud Gastel, herstel verwacht rond half twee
• Aangepast
Een stroomstoring heeft sinds vanochtend 09:28 uur een deel van Oud Gastel getroffen. Minder dan 1000 adressen zitten zonder stroom. De netbeheerder verwacht dat de storing rond 13:30 uur is opgelost.
In Oud Gastel, een dorp in de gemeente Halderberge, is onverwacht een storing ontstaan. De oorzaak van de stroomuitval wordt nog onderzocht. Het getroffen gebied bevindt zich in een deel van postcodegebied 4751.
De netbeheerder, verantwoordelijk voor het onderhoud van het stroomnet, werkt aan een oplossing. Naar verwachting is de storing in de loop van de middag verholpen.
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