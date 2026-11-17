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Winterloop Wilbertoord keert terug op 20 december
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de 44ste Winterloop DWSH '18. Het evenement vindt plaats op 20 december op Sportpark de Binding in Wilbertoord.
De Winterloop is een sportevenement dat jaarlijks georganiseerd wordt en dit jaar zijn 44ste editie beleeft. Het vindt plaats op Sportpark de Binding, gelegen aan de Verbindingsweg in Wilbertoord. De vergunning voor het evenement is op 13 november verleend.
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