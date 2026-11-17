Op 7 december worden vrijwilligers in Reusel-De Mierden bedankt met een ontmoetingsmiddag en hapjes, verzorgd door Vluchtelingenwerk.

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Vrijwilligers uit Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel worden op 7 december bedankt voor hun inzet tijdens een speciale ontmoetingsmiddag. Deze bijeenkomst vindt plaats van drie tot vijf uur ’s middags en is bedoeld om elkaar beter te leren kennen en nieuwe contacten te leggen.

Naast een persoonlijke bedankkaart, die verenigingen vooraf kunnen bestellen, worden de aanwezigen getrakteerd op hapjes en soep. Deze worden bereid door dames met verschillende culturele achtergronden, die wekelijks samenkomen bij Vluchtelingenwerk. Hiermee wordt niet alleen waardering uitgesproken voor de vrijwilligers, maar ook verbinding gelegd tussen verschillende culturen.

Kaarten ophalen en ontmoeten

Verenigingen die bedankkaarten hebben besteld, kunnen deze tijdens de middag ophalen. Het ophalen van de kaarten wordt gecombineerd met een moment van ontmoeting en gezelligheid. Besturen hebben tot en met 20 november de tijd om de kaarten te bestellen.