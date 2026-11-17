Wie in Heeze-Leende geldzorgen ervaart, kan vanaf nu een gratis hulpboekje ophalen. Daarin staat informatie over regelingen, ondersteuning en hulp bij geldzorgen.

Gevonden voor jou

Het boekje ‘Hulp bij laag inkomen’ geeft een overzicht van mogelijkheden voor extra inkomen, gratis hulp voor kinderen, boodschappen en spullen. Ook staat erin waar inwoners terechtkunnen bij geldzorgen of hulp bij het aanvragen van regelingen.

Het boekje is bedoeld voor iedereen die ondersteuning zoekt, of dat nu voor zichzelf, het gezin of iemand in de omgeving is. Het is digitaal beschikbaar en binnenkort ook gratis op te halen bij het gemeentehuis.

Camper op verschillende locaties

Meer informatie over de camper en de locaties waar deze te vinden is, staat op de website van Geldfit. Het digitale boekje kan direct worden gelezen via deze link.