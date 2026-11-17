Vanaf zondag 13 december gaat een nieuwe dienstregeling in voor het openbaar vervoer in Hilvarenbeek. Er komen betere verbindingen, nieuwe buslijnen en elektrische bussen. Ook wordt flexvervoer ingezet en zijn populaire bestemmingen zoals Speelland en Safaripark Beekse Bergen beter bereikbaar.

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De nieuwe dienstregeling brengt verschillende veranderingen met zich mee. Zo worden nieuwe lijnnummers geïntroduceerd: 341, 342 en 343. Daarnaast komt er een nieuwe verbinding tussen Reusel en Stappegoor, en wordt Haghorst bediend met flexvervoer. Flexvervoer is een systeem waarbij reizigers op aanvraag kunnen reizen, vooral in gebieden waar reguliere buslijnen minder geschikt zijn.

Ook worden haltes aangepast, waaronder de overstaphalte Doelenstraat. Verder zullen elektrische bussen worden ingezet om het vervoer duurzamer te maken. Voor inwoners en bezoekers betekent dit meer reismogelijkheden en betere aansluitingen.

Bereikbaarheid Beekse Bergen

Met de nieuwe dienstregeling wordt de bereikbaarheid van Speelland en Safaripark Beekse Bergen verbeterd. Dit maakt het eenvoudiger om deze populaire attracties in Hilvarenbeek te bezoeken. De veranderingen zijn onderdeel van een bredere aanpak om het openbaar vervoer in de regio efficiënter te maken.

Flexvervoer en reisinformatie

Flexvervoer biedt een oplossing voor gebieden waar een vaste buslijn minder praktisch is. Meer details hierover zullen worden gedeeld in aanloop naar de start van de nieuwe dienstregeling. Reizigers kunnen hun reis vooraf plannen en controleren via de reisplanner van Arriva.

De gemeente Hilvarenbeek informeert inwoners over de belangrijkste wijzigingen in het openbaar vervoer. Het is verstandig om te kijken of jouw lijnnummer, halte of vertrektijd verandert voordat je vertrekt.