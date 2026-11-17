Marco Z. (48) uit Oss heeft zeker zes jonge kinderen misbruikt en van nog eens zes anderen seksueel getinte foto’s en video’s gemaakt. Dat bleek dinsdag op de eerste dag van het proces tegen de man uit Oss. Bij hem was het altijd een ‘zoete inval’ zo bleek, maar Z. had vooral andere bedoelingen dan alleen gezellig een biertje drinken.

Cor Bouma Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Z. werd vorig jaar april opgepakt toen een jongen van 13 jaar aan zijn moeder vertelde dat hij tijdens een logeerpartijtje bij Marco Z. was aangerand. De politie werd ingeschakeld en die lichtte Z. diezelfde nacht nog van zijn bed. Op gegevensdragers werden heel veel beelden gevonden, maar liefst 4 miljoen in totaal, waaronder tienduizenden video’s en in een Playstationdoos nog eens bergen geprinte foto’s. Marco moet een dagtaak hebben gehad aan het filmen en fotograferen van jonge kinderen (7 tot 13 jaar) en het bewerken en bekijken van al dat materiaal, want dat hij veel terugkeek gaf Z. wel toe.

Achter het huis is een grote ruimte gebouwd waar veel buurtbewoner over de vloer kwamen. (Foto: Google Maps)

Niet eerder gepakt

Het was eigenlijk een wonder dat Marco Z. niet eerder is gepakt. Er waren al wel geruchten en ouders vertrouwden het ook niet altijd, maar ze konden zich tegelijkertijd ook niet voorstellen dat die lieve, zorgzame Marco, waar alles kon en die een hoop geld uitgaf aan de barbecues en andere dingen, zoiets zou doen. Marco woonde in de Iman van den Boschstraat in Oss en achter zijn huis had hij een grote schuur staan, waar eigenlijk zijn vader zou gaan wonen op diens oude dag. Maar vader overleed en Marco maakte er een gezellige ruimte van. Elk weekend bleven wel kinderen logeren in huis of in de schuur en Marco vond altijd wel een plekje bij een van de kinderen in bed. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

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