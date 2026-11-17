Marco Z. (48) was dag en nacht bezig met jagen op jonge kinderen
Marco Z. (48) uit Oss heeft zeker zes jonge kinderen misbruikt en van nog eens zes anderen seksueel getinte foto’s en video’s gemaakt. Dat bleek dinsdag op de eerste dag van het proces tegen de man uit Oss. Bij hem was het altijd een ‘zoete inval’ zo bleek, maar Z. had vooral andere bedoelingen dan alleen gezellig een biertje drinken.
Z. werd vorig jaar april opgepakt toen een jongen van 13 jaar aan zijn moeder vertelde dat hij tijdens een logeerpartijtje bij Marco Z. was aangerand. De politie werd ingeschakeld en die lichtte Z. diezelfde nacht nog van zijn bed.
Op gegevensdragers werden heel veel beelden gevonden, maar liefst 4 miljoen in totaal, waaronder tienduizenden video’s en in een Playstationdoos nog eens bergen geprinte foto’s. Marco moet een dagtaak hebben gehad aan het filmen en fotograferen van jonge kinderen (7 tot 13 jaar) en het bewerken en bekijken van al dat materiaal, want dat hij veel terugkeek gaf Z. wel toe.
Niet eerder gepakt
Het was eigenlijk een wonder dat Marco Z. niet eerder is gepakt. Er waren al wel geruchten en ouders vertrouwden het ook niet altijd, maar ze konden zich tegelijkertijd ook niet voorstellen dat die lieve, zorgzame Marco, waar alles kon en die een hoop geld uitgaf aan de barbecues en andere dingen, zoiets zou doen.
Marco woonde in de Iman van den Boschstraat in Oss en achter zijn huis had hij een grote schuur staan, waar eigenlijk zijn vader zou gaan wonen op diens oude dag. Maar vader overleed en Marco maakte er een gezellige ruimte van. Elk weekend bleven wel kinderen logeren in huis of in de schuur en Marco vond altijd wel een plekje bij een van de kinderen in bed.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.
Het begon dan met kriebelen op de rug en daarna werd het meer. Marco Z. bezwoer de rechters dat hij de kinderen niet heeft gepenetreerd, wat neer zou komen op verkrachting.
Kinderen van goeie vrienden of bekenden
De kinderen waren vrijwel allemaal kinderen van goeie vrienden of bekenden. Marco kende hun ouders ook heel goed en gaf aan dat hij op een jongen en een meisje ook echt verliefd was. Van hen had hij de meeste beelden. Toen de rechter vroeg waarom er met sommige andere logeetjes niks was gebeurd gaf Z. een inkijkje in zijn bizarre gevoelens: “Daar had ik geen band mee. Hoe groter de band, hoe groter de kans dat er iets zou gebeuren.”
Zelf kinderporno maken
Jarenlang kon Z. zijn gang gaan, zo bleek in de rechtszaal. De aanklacht is dat hij tussen 2011 en 2025 kinderen misbruikte en bergen kinderporno maakte en op internet andere kinderporno downloadde. Maar een van de rechters wees erop dat Z. ook al voor 2011 met kinderporno bezig was en vanaf 2011 dat ook zelf ging maken door kinderen op te nemen met camera’s in huis en buiten en met zijn telefoon.
Marco Z. werd meerdere keren betrapt en heel vaak afgewezen, bleek uit de behandeling van de feiten. Maar dat leidde pas in april 2025 tot aangifte bij de politie en zijn arrestatie.
De ouders van de kinderen kunnen zich wel voor hun kop slaan dat ze nooit nagedacht hebben over de omgang van hun goeie vriend met hun kinderen. Dat was niet alleen bij Z. thuis maar ook op zijn boot in Maasbommel en op vakantie bij het Leukermeer.
Ziekelijke man
Z. kon zichzelf op zijn beurt ook wel voor zijn kop slaan. Hij vertoont alle trekken van een ziekelijke man die zijn hele leven wijdde aan het seksueel benaderen van kinderen, van filmen onder de douche tot betasten.
“Ik heb heel veel spijt”, vertelde hij in een zaal vol slachtoffers en hun familie. “Ik had dit veel eerder moeten uitzoeken. Ik ken die mensen allemaal goed en zij vertrouwden mij. Ik had eerst niet in de gaten hoe fout ik was, maar nu wel.”
Justitie zal ongetwijfeld geen boodschap hebben aan deze man die tientallen jaren zijn gang kon gaan en pas in de rechtszaal zijn spijt betuigt. Donderdag, op de tweede dag van het proces, zal de officier van justitie haar strafeis bekendmaken.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.