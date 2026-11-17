Het was dinsdagochtend chaos op veel snelwegen in onze provincie. De boodschap van de ANWB dat de recordlange files op de Nederlandse snelwegen te wijten waren aan het weer doet de wenkbrauwen fronsen. Zo heftig was die regen toch niet? Volgens Dorine Theuns van Auto- en Motorrijschool Theuns in Boxtel en André Thielen van de gelijknamige rijschool in Roosendaal ligt het vooral aan de mensen zelf.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Sowieso is het op dins- en donderdagen vaak een drama op de weg", legt Theuns uit. "Nu heb je daarnaast te maken met de donkere dagen voor kerst en als het weer omslaat, merk je dat het humeur van veel mensen minder wordt." Dat zie je volgens haar aan hoe mensen tijdens zulke dagen aan het verkeer deelnemen. Sowieso vindt Theuns de mentaliteit van veel automobilisten tegenwoordig belabberd. "Mensen zijn haastig, vinden zichzelf belangrijker dan de ander en gunnen elkaar niets." Dat kun je onder meer zien bij het weigeren ruimte te geven bij het invoegen. Ook met bestuurders van lesauto's is volgens Theuns weinig geduld. "Mensen hebben een kort lontje." Veel automobilisten nemen hun ergernissen vervolgens mee de snelweg op. Datzelfde signaleert André Thielen van de gelijknamige rijschool in Roosendaal. "Wij proberen onze leerlingen tijdens het autorijden te leren rekening te houden met de omstandigheden. Maar andere mensen hebben opvallend weinig geduld met een auto met een L op het dak."

"Mensen zitten vaak vast in hun leefritme."

Bij een regendag zoals deze dinsdag is het volgens Theuns belangrijk om de weersomstandigheden in te calculeren als je met de auto op pad gaat. "Je zou dan eerder van huis moeten vertrekken. Maar veel mensen varen blind op hun Google Maps, dat bijvoorbeeld aangeeft dat de reistijd twintig minuten bedraagt. Dan weigeren veel mensen om tien minuten eerder te vertrekken. Maar Google Maps houdt geen rekening met de weersomstandigheden bij de berekening van de reistijd. En dan zitten mensen te stressen in de auto om op tijd te komen." Thielen ziet dit ook zo: "Iedereen weet dit wel, maar mensen zitten vaak vast in hun leefritme: zo laat moeten de kinderen naar school, zo laat rijd ik naar mijn werk. De mens is een gewoontedier." Thielen wijst daarnaast op het feit dat met dit weer meer mensen de auto verkiezen boven de fiets en het openbaar vervoer. "Die kiezen de weg van de minste weerstand. Daarbij schieten velen van hen bij een klein beetje gladheid op de weg al in een voorzichtige modus. Dan rijden ze trager dan nodig en daar rekent het overige verkeer niet altijd op."

"Te veel vertrouwen in techniek auto."

Een ander probleem volgens Theuns is het feit dat mensen tegenwoordig veel te veel vertrouwen op de techniek in de auto. "Maar tegenwoordig zit er zoveel techniek in sommige auto's dat er continu piepjes klinken. Daar slaan veel mensen dan ook niet meer op aan." "Veel mensen varen blind op de comfortfuncties in hun auto", ziet ook Thielen. "Die rijden dan rond in een modus dat er niets aan de hand is op de weg... Weet je dat 80 procent van de auto's die tijdens de winterperiode bij schadebedrijven worden bezorgd de luxere auto's zijn, met dit soort comfortfuncties?" Een ander voorbeeld waarbij techniek tegen kan werken, zie je volgens Theuns bij Tesla's. "Die remmen automatisch af als je te dicht op je voorganger rijdt. Maar degene áchter die Tesla houdt geen rekening met het feit dat de Tesla in zo'n geval ineens gaat afremmen. Een elektrische auto trekt ook sneller op. Ook daar houden andere automobilisten niet altijd rekening mee. " Een ongeluk zit in zo'n geval in een klein hoekje. Daarom een extra waarschuwing voor de aanstaande dinsdagavondspits. Ook dan worden, met name in het zuidoosten van het land, nog flink wat buien verwacht.