Op 19, 20 en 23 november 2026 houdt de Koninklijke Landmacht militaire oefeningen in Cranendonck. Militairen verplaatsen zich te voet en met voertuigen, zonder het verkeer te hinderen.

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De oefeningen maken deel uit van een training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Tijdens deze dagen verplaatsen de militairen zich door de gemeente Cranendonck. De militairen verplaatsen zich te voet en met voertuigen. Volgens de gemeente heeft het doorgaande verkeer daar geen last van.