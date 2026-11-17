De gemeenteraad van Cranendonck heeft de begroting voor 2027 unaniem vastgesteld. Tijdens de vergadering werden acht moties en vier amendementen aangenomen, terwijl één motie en drie amendementen werden afgewezen. De raad benadrukte het belang van een realistische koers, gezien de financiële uitdagingen vanaf 2028.

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Cranendonck staat volgens de raad voor grote veranderingen die kansen bieden voor woningbouw, economische ontwikkeling en het versterken van voorzieningen. Tegelijkertijd wil de raad dat de eigen identiteit en leefbaarheid van de zes dorpskernen behouden blijven. Tijdens de bespreking werden enkele voorstellen aangepast of ingetrokken.

Kansen en uitdagingen Die veranderingen brengen ook dilemma’s met zich mee. Het benutten van groei zonder het karakter van de dorpen te verliezen, en het behouden van regie terwijl de gemeente afhankelijk is van externe partijen, zijn belangrijke aandachtspunten. Deze ambities vragen om scherpe keuzes en duidelijke prioriteiten.

Vanaf 2028 wordt Cranendonck geconfronteerd met financiële uitdagingen. Dit betekent dat de gemeente niet alleen moet bepalen wat ze wil bereiken, maar ook wat financieel en organisatorisch haalbaar is.

Vervolgstappen

Met de vaststelling van de begroting ligt er een basis voor het komende jaar. De gemeente werkt nu verder aan de uitwerking van de plannen, waarbij de focus ligt op het behoud van leefbaarheid en het benutten van economische kansen. De raad benadrukt dat de koers realistisch moet blijven om de uitdagingen aan te kunnen.