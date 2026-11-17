Ulvenhout On Ice heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats van 11 december tot en met 3 januari aan de Dorpstraat 94 in Ulvenhout.

Gevonden voor jou

Het winterevenement omvat een schaatsbaan en andere activiteiten en duurt ruim drie weken. De vergunning is verleend door de gemeente Breda. Het adres van de locatie is Dorpstraat 94, in het centrum van Ulvenhout.