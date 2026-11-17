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Horeca Breda mag langer open tijdens jaarwisseling
De burgemeester van Breda heeft besloten dat horecazaken tijdens oudjaarsnacht langer open mogen blijven. Het tijdelijke besluit geldt van 31 december 2026 tot en met 1 januari 2027.
Horecazaken binnen het concentratiegebied mogen tot zes uur 's ochtends open blijven op 1 januari 2027. Voor coffeeshops geldt een sluitingstijd van drie uur 's ochtends. Terrassen blijven gesloten tijdens deze nacht en individuele verruimingen van openingstijden worden niet toegestaan.
Het besluit vervalt op 2 januari 2027. Horecazaken moeten zorgen voor portiers met een erkend keurmerk, zowel binnen als buiten het concentratiegebied. Het doel is om de nacht veilig en ordelijk te laten verlopen.
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