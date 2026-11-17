De burgemeester van Breda heeft besloten dat horecazaken tijdens oudjaarsnacht langer open mogen blijven. Het tijdelijke besluit geldt van 31 december 2026 tot en met 1 januari 2027.

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Horecazaken binnen het concentratiegebied mogen tot zes uur 's ochtends open blijven op 1 januari 2027. Voor coffeeshops geldt een sluitingstijd van drie uur 's ochtends. Terrassen blijven gesloten tijdens deze nacht en individuele verruimingen van openingstijden worden niet toegestaan.

Het besluit vervalt op 2 januari 2027. Horecazaken moeten zorgen voor portiers met een erkend keurmerk, zowel binnen als buiten het concentratiegebied. Het doel is om de nacht veilig en ordelijk te laten verlopen.