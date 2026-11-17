Someren doet mee aan de campagne Orange the World. Burgemeester Dilia Blok en wethouder Daniël van Schijndel hijsen op woensdag 25 november een speciale vlag bij het gemeentehuis. De campagne vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes en loopt tot 10 december.

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Op woensdag 25 november begint de jaarlijkse campagne Orange the World in Someren. Deze wereldwijde actie vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. De start valt op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen en duurt tot 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

Om het onderwerp onder de aandacht te brengen, hijsen burgemeester Dilia Blok en wethouder Daniël van Schijndel samen met de Soroptimisten Helmond-Peel om twaalf uur 's middags een speciale vlag bij het gemeentehuis. Daarnaast worden ’s avonds de molens Den Evert en De Victor oranje verlicht. Dit dient als symbool van de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Groot maatschappelijk probleem

Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem. Eén op de drie vrouwen heeft te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. Dagelijks overlijden 137 vrouwen door geweld van een familielid, partner of ex-partner.

Met de campagne willen organisaties, gemeenten en inwoners bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt. Orange the World vraagt aandacht voor de ernst van deze problematiek en roept op tot actie tegen geweld.