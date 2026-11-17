Vanaf 2027 kunnen inwoners met een laag inkomen in Maashorst kiezen uit meer opties binnen de Gemeentepolis. Naast de bestaande pakketten komt er een nieuw beperkt aanvullend pakket.

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De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering speciaal voor mensen met een laag inkomen. Gemeente Maashorst biedt deze verzekering al langer aan, maar vanaf 2027 wordt het aanbod uitgebreid. Inwoners die weinig zorgkosten hebben, kunnen dan kiezen voor een verzekering die beter aansluit bij hun situatie.

De gemeente betaalt een deel van de premie van de zorgverzekering. Inwoners kunnen kiezen uit twee zorgverzekeraars: CZ en VGZ. De aanvullende pakketten bieden vergoedingen voor onder andere fysiotherapie, tandartskosten, brillen en lenzen. Door het toevoegen van een beperkt aanvullend pakket wordt de Gemeentepolis toegankelijker voor mensen die geen uitgebreid pakket nodig hebben.

Overstappen

Inwoners kunnen online controleren of ze gebruik kunnen maken van één van de pakketten binnen de Gemeentepolis. Alle informatie over de pakketten, premies en vergoedingen is te vinden op www.gezondverzekerd.nl. Daar is ook een keuzehulp beschikbaar om te bepalen welk pakket het meest geschikt is. Overstappen kan tot en met 31 december 2026.