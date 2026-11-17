Het is rustiger geworden rond het Bevrijdingspark in Maashorst, waar de afgelopen maanden maatregelen golden tegen jeugdoverlast. Die maatregelen lijken daaraan bij te dragen. De gemeente bouwt een deel ervan nu stap voor stap af, en gaat door met de aanpak voor de lange termijn.

Gevonden voor jou

In Maashorst is de overlast door jongeren rond het Bevrijdingspark de afgelopen periode verminderd. Sinds september werken de gemeente, politie en maatschappelijke organisaties samen om de situatie aan te pakken. Hierdoor is er beter zicht gekomen op de betrokken jongeren, wat het mogelijk maakt om gerichte gesprekken te voeren met hen en hun ouders.

De tijdelijke maatregelen, zoals extra verlichting en cameratoezicht, lijken te hebben bijgedragen aan de verbeterde situatie. Toch is het lastig om precies te bepalen welke maatregelen het meest effectief zijn geweest, mede door andere factoren zoals weersomstandigheden. Met de jaarwisseling in aantocht blijft de gemeente alert, omdat in deze periode vaak meer overlast wordt gemeld.

Maatregelen deels verlengd

Om het gevoel van veiligheid te behouden, blijven de tijdelijke camera’s tot medio januari 2027 aanwezig. De extra verlichting blijft tot maart 2027. Daarnaast wordt het groen in het park voortaan structureel onderhouden om het gebied overzichtelijk en open te houden.

De gemeente ziet geen aanwijzingen dat de overlast zich heeft verplaatst naar andere plekken binnen Maashorst. Meldingen en signalen worden echter nauwlettend gevolgd om snel in te kunnen grijpen als dat nodig is.

Preventie en samenwerking

De aanpak van jeugdoverlast maakt deel uit van een bredere veiligheidsstrategie. Maashorst werkt hierbij samen met de gemeenten Land van Cuijk en Boekel binnen het basisteam Maas & Leijgraaf. Door kennis en signalen te delen, kunnen betrokken partijen sneller reageren. In het centrum van Uden wordt daarnaast gewerkt aan het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebied (KVO-W), samen met ondernemers, bewoners, politie en brandweer.

Volgens burgemeester Hans van der Pas zijn tijdelijke maatregelen belangrijk, maar lossen ze het probleem niet op. “De grootste winst behalen we met preventie, goede ondersteuning van jongeren en een sterke samenwerking tussen inwoners, ondernemers en partners”, zegt hij. Zo wil de gemeente werken aan een veilige en weerbare gemeenschap voor de lange termijn.

