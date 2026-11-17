De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met extra geld voor woningbouw. Het geld komt van het Rijk en wordt gebruikt voor betaalbare woningen, parkeerplaatsen en snellere bouwprojecten. Ook zijn er plannen om ernstige overlast van daklozen aan te pakken en Sportpark De Beek veiliger te maken.

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De gemeente krijgt de komende jaren financiële steun van het Rijk om betaalbare woningen te realiseren. Dit geld wordt apart gehouden in een bestemmingsreserve, een speciale pot die alleen hiervoor gebruikt mag worden. Het kan worden ingezet voor bouwplannen, betaalbaarheid van woningen, aanleg van parkeerplaatsen en het versnellen van projecten door extra personeel in te zetten.

De gemeenteraad bepaalt de regels rondom de reserve, terwijl het college beslist welke projecten geld ontvangen. Naast woningbouw heeft de raad ook andere financiële besluiten genomen.

Tekort door extra kosten

In het Tweede Concernbericht 2026 meldt de gemeente dat ze naar verwachting 1,1 miljoen euro meer uitgeeft dan begroot. Daardoor ontstaat dit jaar een tekort van ongeveer 607.000 euro, vooral door eenmalige extra kosten. Daarnaast vraagt het college geld voor onder meer het vervangen van bruggen en straatverlichting, het verbeteren van gebouwen en het aanpakken van riolering. De gemeenteraad is hiermee akkoord gegaan.

Bestaande budgetten worden aangepast aan de verwachte uitgaven, zodat de gemeente beter voorbereid is op toekomstige kosten.

Aanpak daklozenoverlast

De raad heeft een motie aangenomen om ernstige overlast van daklozen steviger aan te pakken. Er wordt gevraagd om meer maatschappelijke opvang waar nodig en betere samenwerking tussen betrokken partijen. Ook wil de raad regelmatig informatie ontvangen over meldingen en resultaten van deze aanpak.

Sneller actie bij Sportpark De Beek

De gemeenteraad heeft besloten dat de plannen voor veiliger verkeer en betere parkeermogelijkheden bij Sportpark De Beek naar voren moeten worden gehaald. De voorbereidingen starten al in 2026, drie jaar eerder dan gepland. Als er vertraging ontstaat bij de uitvoering, wil de raad weten wat de oorzaak is en welke tijdelijke veiligheidsmaatregelen mogelijk zijn.

Met dit besluit wil de raad zorgen voor een veilige en goed bereikbare omgeving bij het sportpark.