Een achtervolging van de Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant is maandagmiddag geëindigd in een crash. De bestuurder van een Audi vluchtte met snelheden van soms wel 250 kilometer per uur, tot het misging in België.

De verkeerspolitie kreeg samen met een SIV (Snelheid Interventie Voertuig) een Audi in het vizier op de A16. De auto bleek een valse kentekenplaat te hebben. Toen de bestuurder van de auto de politie zag, ging hij er meteen vandoor.

En dat deed hij met een flinke snelheid. De Audi knalde met soms maar liefst 250 kilometer per uur over de snelweg richting Antwerpen.

Meerdere mannen opgepakt

Door het Benelux-politieverdrag mogen Nederlandse politie-eenheden soms verder met hun achtervolging als ze België binnenrijden. Dat mocht in dit geval ook. Bij het Belgische Haasdonk ging het voor de bestuurder van de auto mis.

"De Audi crashte, waarna meerdere mannen het voertuig verlieten en te voet de omliggende velden in vluchtten", schrijven de agenten op sociale media.

De politie in België schoot meteen te hulp en kon met hulp van een politiehelikopter meerdere verdachten aanhouden. De Audi bleek in 2024 al in Frankrijk te zijn gestolen.