In de gemeente Moerdijk worden deze maand stoeptegels geplaatst om aandacht te vragen voor zwerfafval en plasticvervuiling. De actie ‘Hier begint de zee’ maakt inwoners bewust van de gevolgen van afval op straat.

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Met de stoeptegelactie ‘Hier begint de zee’ wil de gemeente Moerdijk inwoners bewustmaken van de impact van zwerfafval. De tegels worden in november op verschillende plekken in de gemeente geplaatst, vooral bij straatkolken. De boodschap op de tegels benadrukt dat afval dat op straat belandt, via het watersysteem uiteindelijk in zee terecht kan komen.

De tegels zijn een initiatief van de organisatie Vrouwen van Nu en maken duidelijk dat de strijd tegen zwerfafval niet alleen aan de kust speelt, maar ook landinwaarts begint. Volgens de gemeente kan iedereen bijdragen aan een schonere omgeving door afval in de afvalbak te gooien en zwerfafval op te ruimen.

Kleine plasticdeeltjes, grote gevolgen

Plastic afval vormt een groot probleem, omdat het niet vanzelf verdwijnt. Het breekt af in steeds kleinere deeltjes, zoals microplastics en nanoplastics. Deze deeltjes komen via water, bodem en lucht in de natuur terecht. Dieren eten vaak kleine plasticdeeltjes, waardoor het plastic uiteindelijk ook in onze voedselketen belandt. Dit heeft schadelijke gevolgen voor het milieu, de biodiversiteit en de gezondheid.

De stoeptegelactie is een van de manieren waarop de gemeente Moerdijk aandacht vraagt voor plasticvervuiling. De tegels maken zichtbaar dat afval op straat een lange weg aflegt en uiteindelijk in zee kan belanden.