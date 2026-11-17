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Stroomstoring in Helmond: herstel verwacht rond half drie
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In Helmond zijn sinds vanochtend tien uur dertig minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De netbeheerder is aan het werk om het probleem op te lossen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.
De stroomstoring in Helmond begon rond tien uur dertig vanochtend en raakt een deel van postcodegebied 5706. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het elektriciteitsnet, verwacht de storing om half drie vanmiddag opgelost te hebben.
De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Tot die tijd blijven de getroffen adressen zonder stroom.
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