Logeerhuis Plezant in Lieshout opent op zaterdag 28 november de deuren voor een open dag. Mantelzorgers en andere geïnteresseerden kunnen tussen half twee en drie uur ’s middags een kijkje nemen. Het logeerhuis biedt tijdelijke opvang voor mensen die zorg nodig hebben, zodat hun mantelzorgers even op adem kunnen komen.

Gevonden voor jou

Logeerhuis Plezant is een plek waar mensen die zorg nodig hebben tijdelijk kunnen verblijven. Het doel is om mantelzorgers te ontlasten, zodat zij tijd voor zichzelf kunnen nemen of een paar dagen weg kunnen. In het huis zorgt een team van vrijwilligers en zorgmedewerkers voor een warme en huiselijke omgeving.

De tijdelijke opvang helpt mantelzorgers om hun belangrijke rol langer vol te houden. Dat kan er ook aan bijdragen dat mensen die zorg nodig hebben langer thuis kunnen blijven wonen. Het logeerhuis bevindt zich aan de Franciscushof 17 in Lieshout.

Open dag op 28 november

Op donderdag 28 november organiseert Logeerhuis Plezant een open dag. Tussen 13.30 en 15.00 uur kunnen bezoekers het logeerhuis bekijken en informatie krijgen over de mogelijkheden. Medewerkers en vrijwilligers staan klaar om vragen te beantwoorden en meer te vertellen over het verblijf.

De open dag is bedoeld voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden die willen weten wat het logeerhuis te bieden heeft. Het adres van Logeerhuis Plezant is Franciscushof 17 in Lieshout.