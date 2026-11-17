Vanaf november worden warmtescans uitgevoerd bij 500 huizen in Bakel en Milheeze. Dit gebeurt vanaf de openbare weg met een warmtebeeldcamera om isolatieproblemen op te sporen.

Gevonden voor jou

De gemeente Gemert-Bakel laat in november, december en januari warmtescans maken van 500 geselecteerde huizen in Bakel en Milheeze. Vorig jaar zijn deze scans al uitgevoerd in Gemert. Het doel is om te achterhalen waar warmte onbedoeld uit woningen ontsnapt.

Een warmtescan wordt gedaan met een warmtebeeldcamera. Hiermee wordt zichtbaar waar isolatie kan worden verbeterd en hoe goed een woning warmte tegenhoudt. Betere isolatie zorgt niet alleen voor meer comfort, maar ook voor een lagere energierekening en draagt bij aan verduurzaming.

Hoe werkt het?

De scans worden uitgevoerd vanaf de openbare weg, tijdens koude avonden of nachten. De gemeente heeft hiervoor een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Bewoners van de geselecteerde huizen krijgen een brief met meer informatie over de scan.

Begin februari ontvangen deze bewoners een rapport met de resultaten van de scan. Hierin staat ook een isolatieadvies voor hun woning. Voor eventuele isolatiemaatregelen kunnen zij gebruikmaken van subsidies die beschikbaar zijn via het programma 'Gemert-Bakel isoleert'.