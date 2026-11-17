De genomineerden voor de Cultuurprijs en Stimuleringsprijs in Gemert-Bakel zijn bekend. Zes cultuurmakers uit de gemeente dingen mee naar deze prijzen, die vorig jaar in het leven zijn geroepen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een uitreiking op 20 november.

Gevonden voor jou

In Gemert-Bakel wordt cultureel talent gevierd met de Cultuurprijs en Stimuleringsprijs. Voor de Stimuleringsprijs zijn Leon van Dijk van Stichting podium Nazareth, kunstschilder Morrison Grootenboer en Paul Verhees van Museum het MUG genomineerd.

De genomineerden voor de Cultuurprijs zijn Désiré Bouwmans van Toneelgroep De Kern, Piet Snijders van De Bunker en creatieve duizendpoot Loes Pennings. Alle genomineerden hebben een speciale penning ontvangen als herinnering aan hun nominatie.

Penningen door digi-lokaal

De penningen zijn ontworpen en gemaakt door deelnemers van het digi-lokaal bij Boulevard Ruijschenbergh. Dit initiatief is onderdeel van de dagbesteding van Zorgboog en ORO. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen cultuur, creativiteit en inclusiviteit in de gemeente.

Uitreiking op 20 november

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een feestelijke avond op 20 november in het Parochiehuis in Bakel. De uitreiking begint om acht uur ’s avonds. De winnaar van de Cultuurprijs ontvangt 1.500 euro, terwijl de Stimuleringsprijs goed is voor 500 euro.