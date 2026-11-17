Gemert-Bakel heeft 16.647 tegels gewipt tijdens het NK Tegelwippen. Daarmee eindigde de gemeente op de tweede plek in de poule Brabantse Peeldorpen. In totaal werden in Nederland dit jaar ruim 4,8 miljoen tegels vervangen door groen.

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Gemert-Bakel is dit jaar negentiende geworden in de categorie 'kleine gemeenten' van het NK Tegelwippen. In de poule Brabantse Peeldorpen moest de gemeente alleen Deurne voor zich dulden. Deurne, Asten, Laarbeek en Someren streden samen met Gemert-Bakel om de meeste gewipte tegels.

Het NK Tegelwippen, dat in 2020 begon, heeft inmiddels gezorgd voor meer dan 25 miljoen gewipte tegels in Nederland. Dit jaar werden er in totaal 4.827.062 tegels vervangen door groen. Den Haag vestigde een nieuw record door 507.436 tegels te wippen en won daarmee de Gouden Tegel. De Gouden Scheppen, een prijs voor de meeste gewipte tegels per duizend inwoners, gingen naar Venlo, Terneuzen en Halderberge.

Vergroening in Gemert-Bakel

In Gemert-Bakel werkten bewoners, scholen en de gemeente samen om meer groen te creëren. Dit helpt regenwater beter in de bodem te zakken en ondersteunt bomen, struiken en planten bij het vasthouden van water. De actie droeg bij aan een groenere leefomgeving in de dorpen.

Gezondheid en klimaat

Een groenere omgeving heeft niet alleen voordelen voor het klimaat, maar ook voor de gezondheid van bewoners. Mensen in een groene buurt hebben vaak een betere lichamelijke en mentale gezondheid. Het groen nodigt uit tot bewegen en ontmoeting, wat de leefbaarheid vergroot.

Het NK Tegelwippen krijgt een vervolg in 2027 en 2028. Gemeenten en inwoners kunnen dan opnieuw de strijd aangaan om Nederland verder te vergroenen.