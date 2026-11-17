In de wijk Drossaard in Oirschot worden oude bomen omgevormd tot faunastammen. De bomen blijven gedeeltelijk staan om dieren en insecten een plek te bieden.

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In Oirschot worden bomen die niet meer gezond zijn, niet volledig verwijderd. In plaats daarvan worden ze omgevormd tot faunastammen. Dit gebeurt op het speelveld in de wijk Drossaard. De kroon en gevaarlijke takken worden weggehaald, maar een deel van de stam blijft staan. Zo ontstaat een natuurlijke plek voor insecten, vogels en schimmels.

Leven in dood hout

Dood hout blijkt een belangrijke rol te spelen in de natuur. Insecten gebruiken het als voedselbron en schuilplaats, terwijl spechten er holen in maken. Schimmels zorgen voor de afbraak van het hout. Wat voor mensen een dode boom lijkt, is voor de natuur een bron van leven.

Bewuste keuze voor biodiversiteit

Het laten staan van de stammen is een bewuste keuze om biodiversiteit te stimuleren. De gemeente Oirschot wil met deze aanpak ook het gesprek op gang brengen. Mensen die langs de stammen lopen, kunnen zich afvragen waarom ze niet volledig zijn verwijderd. Dit biedt een kans om uit te leggen hoe belangrijk deze plekken zijn voor de natuur.

Nieuwe bomen voor de toekomst

Naast het behoud van oude bomen, worden er ook nieuwe bomen aangeplant. Zo ontstaat een balans tussen het beschermen van biodiversiteit en het ontwikkelen van een groene leefomgeving. Terwijl de oude stammen een waardevolle functie hebben, krijgen jonge bomen de tijd om te groeien.

De gemeente benadrukt dat veiligheid altijd voorop staat. Daarom worden de bomen goed gecontroleerd en gevaarlijke delen verwijderd. De faunastammen blijven onder toezicht.