Inwoners van Baarle-Nassau en Alphen kunnen in 2027 meedoen aan een gratis cursus Politiek Actief. Tijdens vijf bijeenkomsten leren deelnemers hoe besluiten in hun gemeente worden genomen en hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen.

Gevonden voor jou

De cursus Politiek Actief biedt inwoners van de gemeente Baarle-Nassau en Alphen een kijkje achter de schermen van het gemeentebestuur. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten, waarvan vier op maandagavond van half acht tot half tien. Deze vinden afwisselend plaats in het gemeentekantoor in Alphen en het gemeentehuis in Baarle-Nassau. De laatste bijeenkomst is een bezoek aan een raadsvergadering.

Tijdens de cursus komen verschillende onderwerpen aan bod. Zo leren deelnemers hoe Nederland wordt bestuurd, wat de taken zijn van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, en hoe de gemeentelijke organisatie in elkaar zit. Ook wordt uitgelegd hoe de gemeente aan haar geld komt, waar dat aan wordt uitgegeven, en hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen op besluiten.

Data en locaties

De bijeenkomsten beginnen op 22 februari in Alphen met een introductie en kennismaking. Op 8 maart in Baarle-Nassau wordt ingegaan op de financiën van de gemeente en het werk van raadsleden. Op 22 maart in Alphen leren deelnemers hoe besluiten worden genomen en welke middelen raadsleden daarvoor hebben. Op 5 april in Baarle-Nassau staat debatteren centraal. De cursus wordt afgesloten op 12 mei met het bijwonen van een raadsvergadering vanaf de publieke tribune.

De cursus is gratis, maar gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de griffier van de gemeente. Voor deelname is het belangrijk dat je minimaal vier van de vijf bijeenkomsten kunt bijwonen.