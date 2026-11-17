Inwoners van Alphen-Chaam kunnen in 2027 gratis deelnemen aan de cursus Politiek Actief. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en biedt inzicht in hoe besluiten binnen de gemeente worden genomen. De avonden vinden plaats in Alphen en Baarle-Nassau en zijn bedoeld voor iedereen die meer wil weten over politiek.

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De cursus Politiek Actief is bedoeld voor inwoners die willen begrijpen hoe de gemeente werkt en hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen. Ook mensen die overwegen politiek actief te worden, kunnen deelnemen. Tijdens de bijeenkomsten wordt uitgelegd hoe Nederland wordt bestuurd en wat de rol is van het gemeentebestuur, de gemeenteraad en de griffie.

Er zijn vijf bijeenkomsten gepland. Vier daarvan vinden plaats op maandagavond van half acht tot half tien, afwisselend in het gemeentekantoor in Alphen en het gemeentehuis in Baarle-Nassau. De laatste bijeenkomst bestaat uit het bijwonen van een raadsvergadering in Alphen.

Onderwerpen cursus

De cursus behandelt verschillende onderwerpen. Op 22 februari in Alphen is de introductie, waarbij deelnemers kennismaken en leren hoe Nederland wordt bestuurd. Op 8 maart in Baarle-Nassau staat de financiering van de gemeente centraal. Hier vertellen raadsleden ook over hun werk.

Op 22 maart in Alphen leren deelnemers hoe besluiten worden genomen en welke middelen raadsleden hebben. Op 5 april in Baarle-Nassau wordt er met elkaar gedebatteerd, en op 15 april in Alphen wonen cursisten een raadsvergadering bij.

De cursus is gratis en gaat door bij voldoende aanmeldingen. Deelnemers moeten minimaal vier van de vijf avonden aanwezig kunnen zijn.