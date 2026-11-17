Al op hele jonge leeftijd werd duidelijk dat Lova la Grand het liefst op een fiets stapt. Op haar dertiende is de Eindhovense nu Nederlands kampioen op de mountainbike en sinds afgelopen weekend Europees kampioen veldrijden onder 15 jaar. Over haar uiteindelijke doel hoeft ze niet lang na te denken. “Ik wil prof worden, dat lijkt me geweldig.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Haar moeder Eefje zag dat Lova als baby al heel beweeglijk was. “Na tien weken rolde ze om, na tien maanden liep ze los. Toen Lova twee jaar was, wilde ze los fietsen. We hebben de zijwieltjes er maar vanaf gehaald. Vasthouden mocht niet, daar ging ze.” Lova stapte op 4-jarige leeftijd voor het eerst op een BMX-fiets. Ze stond langs de kant te kijken naar haar fietsende broer en wilde het zelf proberen. “Ze haalde alleen de top van de bult niet, reed achteruit en kwam ten val”, zegt haar moeder. “Maar opgeven deed ze niet hoor. Lova pakte de fiets, liep omhoog en stapte gewoon weer op de fiets. Als ze iets wilde, dan gebeurde het. En dat is nog steeds zo.” In de jeugd haalde ze medailles op het WK en EK, maar inmiddels heeft de Eindhovense de BMX-fiets achter zich gelaten. Het "brute explosieve" geweld bij een finish was niet haar sterkste kant, want ze komt beter uit de verf als duursporter.

"Ik reed weg en het gat met de rest werd steeds groter."

Ze focust zich nu naast school op mountainbiken en veldrijden. Met succes, want in beide takken van sport pakte ze al prijzen. Haar hoogtepunt was de Europese titel veldrijden onder 15 jaar in het Roemeense Vatra Dornei afgelopen weekend. “Het was de perfecte race”, zegt Lola die geen moeite had met de zware omstandigheden. Eenvoudig was het parcours namelijk niet, want de diepe sporen in de modder waren door de vrieskou volledig bevroren en spekglad. “Ik reed in het begin van de eerste ronde weg en het gat met de rest werd steeds groter. Ik voelde na de winst ontzettend veel blijdschap.”

"Lova wil zo graag, die hoeven we niet te vragen of ze wil trainen."

Voor haar sport traint ze drie of vier keer per week en in het weekend rijdt ze wedstrijden. In de zomer richt ze zich op mountainbiken, in de winterse maanden op veldrijden. “Het mooie van veldrijden? Het is niet alleen zo hard mogelijk fietsen, maar ook de techniek die erbij komt kijken en de stukken die je moet rennen. De sfeer bij de wedstrijden is altijd goed.” De komende jaren wil Lova hard blijven trainen in de hoop ooit prof te worden, net als haar voorbeelden Puck Pieterse en Lucinda Brand. Volgens haar moeder is er in ieder geval geen gebrek aan motivatie. “Lova wil zo graag, die hoeven we niet te vragen of ze wil trainen. Ze is licht, snel, technisch heel sterk en gemotiveerd. Er valt voor haar op de fiets nog zoveel te verbeteren en winnen, daar gaat ze volledig voor.”

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