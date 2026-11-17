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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Oudenbosch en Oud Gastel
In Oudenbosch en Oud Gastel zitten sinds vanochtend minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon rond kwart over tien en naar verwachting is het probleem opgelost om kwart voor één vanmiddag.
De stroomstoring treft een deel van de postcodegebieden 4731 en 4751 in de gemeente Halderberge. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder is op dit moment bezig met herstelwerkzaamheden.
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