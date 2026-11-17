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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Oudenbosch en Oud Gastel
In Oudenbosch en Oud Gastel zitten sinds vanochtend minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon om kwart voor elf en duurt naar verwachting tot kwart voor één vanmiddag.
De stroomstoring treft delen van postcodegebied 4731 en 4751 in de gemeente Halderberge. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, de netbeheerder onderzoekt dit.
Monteurs zijn aan het werk om de storing op te lossen. Volgens de netbeheerder is de stroom naar verwachting rond kwart voor één weer hersteld.
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