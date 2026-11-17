In Oudenbosch en Oud Gastel zijn minder dan 100 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon vanochtend om tien uur drieënveertig. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor één is opgelost.

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De oorzaak van de storing is op dit moment nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, werken aan een oplossing. Een deel van postcodegebieden 4731 en 4751 heeft last van de stroomuitval.

Volgens de planning van de netbeheerder zal de storing naar verwachting binnen enkele uren zijn verholpen. Houd rekening met mogelijke vertragingen.