In Lage Zwaluwe zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon rond tien uur en naar verwachting is het probleem rond kwart over twee opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Lage Zwaluwe, gemeente Drimmelen, is ontstaan door graafschade. Bij werkzaamheden in de grond is een kabel per ongeluk beschadigd, meldt de netbeheerder.

De storing treft een deel van postcodegebied 4926. Monteurs zijn bezig om het probleem op te lossen. De netbeheerder verwacht dat de stroomvoorziening rond kwart over twee vanmiddag hersteld is.