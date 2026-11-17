In Eindhoven zitten sinds vanochtend minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon rond tien over tien en wordt naar verwachting vanmiddag om kwart over twee opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5624 in Eindhoven. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het elektriciteitsnet, onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing is.

Monteurs zijn bezig om het probleem te verhelpen. Het is nog niet zeker dat de stroom daadwerkelijk om kwart over twee weer terug is; dit is een geschatte tijd.