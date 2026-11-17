Zondag 22 november brengt Sinterklaas een bezoek aan De Mortel. De intocht begint om elf uur bij de kruising Vraant-Bakelseweg. Na een rondrit door het dorp sluit de Sint zijn programma af in De Sprank.

Gevonden voor jou

Sinterklaas maakt zondag zijn jaarlijkse intocht in De Mortel. De route start om elf uur bij de kruising Vraant-Bakelseweg en gaat via de Bakelseweg, De Smagt, Pastoor van de Eindestraat, Absthof, Sprenkstraat, Sint Luciastraat, Vossenheuvel en Renseweg naar De Sprank.

De Sint verwacht tussen half twaalf en kwart voor twaalf aan te komen bij De Sprank. Hier wordt hij opgewacht door Fanfare Sint Lucia. Het programma in De Sprank heeft dit jaar een andere opzet dan voorgaande jaren.

Pietengym en fotomoment

In de gymzaal van De Sprank kunnen kinderen meedoen aan een pietengym, begeleid door de Pieten. Ze ondernemen verschillende activiteiten en krijgen de kans om Sinterklaas en Piet in groepjes te ontmoeten.

Om twee uur zwaaien de kinderen Sinterklaas en zijn Pieten weer uit.