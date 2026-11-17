Inwoners van de Brabantse Peeldorpen hebben samen 59.898 tegels uit tuinen gehaald. Dit deden zij in het kader van het NK Tegelwippen, waarmee de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren een groenere omgeving willen creëren.

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Deurne heeft de meeste tegels gewipt van de vijf deelnemende gemeenten. In totaal werden daar 22.262 tegels vervangen door groen. Gemert-Bakel eindigde op de tweede plaats met 16.647 tegels en Someren maakte de top drie compleet met 9600 tegels.

Ook in Laarbeek was de actie een succes. Daar haalden inwoners 10.578 tegels uit hun tuinen. Samen met de andere gemeenten in de poule Brabantse Peeldorpen leverde dit een totaal op van bijna 60.000 tegels die plaats maakten voor planten, bloemen en gras.

Groen en klimaatbestendig

Het vervangen van tegels door groen heeft meerdere voordelen. Planten en gras helpen om regenwater beter op te vangen en zorgen voor verkoeling tijdens warme dagen. Het gezamenlijke resultaat draagt bij aan een klimaatbestendige en groenere omgeving.

De actie was onderdeel van het NK Tegelwippen, waarbij gemeenten in heel Nederland elkaar uitdagen om zoveel mogelijk stenen te vervangen door groen. In de poule Brabantse Peeldorpen werkten de vijf gemeenten samen om dit doel te bereiken.