Afgelopen zaterdag 14 november is in Laarbeek stilgestaan bij de inzet van veteranen. Tijdens de jaarlijkse herdenking werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en Nederlands-Indië herdacht, evenals veteranen die later zijn overleden.

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De herdenking vond plaats in Laarbeek en stond in het teken van dankbaarheid en respect voor de mannen en vrouwen die zich hebben ingezet voor vrijheid en veiligheid. Burgemeester Lianne van der Aa benadrukte in haar toespraak dat de wereld verandert en dat militairen steeds vaker te maken krijgen met complexe en gevaarlijke situaties.

Volgens de burgemeester was de dreiging voor Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog niet eerder zo voelbaar. Ze wees op de groeiende Defensiebegroting en de zichtbare aanwezigheid van de krijgsmacht in de regio, zoals oefeningen op straat, in bossen en in de lucht. Daarnaast spelen moderne oorlogsvoering, zoals cyberaanvallen en drones, een steeds grotere rol.

Waarde van het thuisfront

Naast de inzet van militairen werd ook het belang van het thuisfront benadrukt. Partners, kinderen en andere familieleden dragen de zorgen en onzekerheid mee wanneer een militair wordt uitgezonden. Hun steun en kracht verdienen volgens de burgemeester net zoveel waardering.

De mentale en fysieke gevolgen van missies werden eveneens besproken. Van der Aa benadrukte dat veteranen niet alleen tijdens hun uitzending, maar ook daarna aandacht en zorg nodig hebben. Dit begint volgens haar vaak in de directe omgeving, door te luisteren en belangstelling te tonen.

Betrokkenheid in de gemeenschap

De burgemeester riep vorig jaar veteranen op om mee te denken over een betere verbinding tussen de samenleving en de veteranengemeenschap. Hoewel er nog geen concrete initiatieven zijn ontstaan, sprak ze haar vertrouwen uit dat hier binnenkort stappen in worden gezet.

Tot slot benadrukte Van der Aa dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en blijvende aandacht verdient. Ze riep de gemeenschap op om betrokkenheid en saamhorigheid te blijven koesteren, zodat vrijheid niet alleen betekenis krijgt in verre missies, maar ook in het dagelijks leven in Laarbeek.