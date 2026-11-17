De werkzaamheden aan het centrum van Sint-Michielsgestel gaan volgens planning. De winkelruimten worden naar verwachting rond de jaarwisseling opgeleverd, de appartementen begin 2027. Binnenkort begint de inrichting van de straten rondom het gebouw.

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In het centrum van Sint-Michielsgestel wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Raadskamer. De commerciële ruimten worden naar verwachting in week 5 van 2027 opgeleverd, waarna ondernemers hun winkels kunnen afbouwen. De appartementen volgen begin 2027. Rondom de Raadskamer begint binnenkort de inrichting van de openbare ruimte.

Het straatwerk aan de zijde van de Nieuwstraat start in week 48 of 49 van dit jaar. Tijdens de kerstperiode worden de werkzaamheden aan de kant van de winkeliers zoveel mogelijk beperkt. Vanaf begin 2027 wordt er verder gewerkt aan dit deel van het openbare gebied. De afronding hiervan staat gepland voor week 6 of 7 van 2027, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bouw Groene Villa

Na de afronding van de Raadskamer verschuift de aandacht naar de bouw van de Groene Villa. Dit nieuwe gebouw komt op een locatie aan de zuidkant van de Schijndelseweg, waar parkeerplaatsen behouden blijven. In het tweede kwartaal van 2027 wordt de bouwplaats klaargemaakt. De oplevering van de Groene Villa staat gepland voor het tweede kwartaal van 2028.

De gemeente Sint-Michielsgestel probeert de overlast door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De planning is afhankelijk van factoren zoals het weer, waardoor wijzigingen mogelijk zijn.