Ga er maar aan staan: een kersthit maken in slechts twee weken tijd. Jordy Graat en Mark Versteden van de Omroep Brabant-ochtendshow KEIgoeiemorgen! gingen de uitdaging aan. Dinsdagochtend ging hun nummer Kerst Is Eigenlijk Het Best in première, compleet met videoclip. En ze kregen daarbij hulp van zangeres Dominique de Bont uit Waalwijk.

Voor het nummer kregen ze hulp van zangeres Dominique de Bont en producer Didier de Ruyter. Ook luisteraars van Omroep Brabant mochten meedenken over de tekst. Voor Jordy en Mark ging er tijdens het opnemen een wereld open: ze zagen van dichtbij hoe een lied stap voor stap tot stand komt.

Het begon met een spontaan idee tijdens de ochtendshow. Twee weken later hebben Jordy Graat en Mark Versteden hun eigen kerstnummer opgenomen. En dat terwijl de twee radiomakers naar eigen zeggen weinig ervaring hebben met het maken van muziek. "We hebben er keihard aan gewerkt", vertelt Jordy. "Met een heel klein clubje hebben we er alles aan gedaan om er een prachtige kerstplaat uit te slepen."

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Ogen uitgekeken Vooral het samenwerken aan de muziek maakte indruk. "Dominique heeft ons echt bij de hand genomen", vertelt Jordy. Ook producer Didier speelde daarin een belangrijke rol. "Die ging dan op de piano pingelen en zei: we moeten het even zo doen, of dit moet iets hoger of lager. Het is wel heel grappig om te zien hoe zo'n plaat gemaakt wordt. Wij hebben onze ogen uitgekeken."

Ook Dominique kijkt met plezier terug op de samenwerking. De zangeres was zelfs positief verrast door de zangkwaliteiten van het duo. "Jullie zeggen dat jullie geen toon konden houden, maar dat ging echt wel aardig", vertelt ze lachend.

Voor de zangeres was het bovendien een andere manier van werken dan ze gewend is. "Voor mijn eigen liedjes heb ik vaak al lang plannen, maar dit was natuurlijk impulsief. Ik vind het superleuk."

Ode aan de kerstochtend

Met Kerst Is Eigenlijk Het Best willen de makers aandacht vragen voor een moment dat volgens hen vaak wordt vergeten: de kerstochtend. Want waar de feestdagen voor veel mensen draaien om diners, cadeautjes en familiebezoek, genieten Jordy en Mark juist van de rust aan het begin van de dag.

"Zonder het gedoe, zonder al die familie om je heen", legt Mark uit. "Als je gewoon de oven aanzet, een croissantje erin doet en een kop koffie pakt. Nog even iets rustigs op tv of lekker in bed liggen met de radio aan. Je hoeft niet te werken, je hoeft niets. Dat is eigenlijk het mooiste moment van de kerst."

Volgens de radiomakers is het juist de vrijheid die de kerstochtend zo bijzonder maakt. Je hoeft niet te werken en er staat nog niets op de planning. "We brengen eigenlijk een ode aan de kerstochtend."

Dinsdagochtend konden de luisteraars voor het eerst horen hoe de samenwerking heeft uitgepakt. Kerst Is Eigenlijk Het Best ging tijdens KEIgoeiemorgen! in première. Ook de bijbehorende videoclip werd voor het eerst vertoond.

Ochtendshow KEIgoeiemorgen! is van maandag tot en met vrijdag van 6 tot 10 uur te horen op Omroep Brabant Radio.