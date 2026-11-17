In nieuwbouwwijk De Bulders in Heeze is maandag begonnen met de bouw van 33 sociale huurwoningen. De woningen zijn met robots gemaakt in een fabriek en op de bouwplaats in elkaar gezet. De eerste huurders kunnen naar verwachting in januari of februari 2027 verhuizen.

Gevonden voor jou

De nieuwe woningen komen in de wijk De Bulders, die aan de zuidkant van Heeze ligt. Deze wijk wordt in fases gebouwd en zal uiteindelijk bestaan uit 472 woningen. Naast koopwoningen zijn er ook sociale huurwoningen gepland, waaronder de 33 woningen die nu in aanbouw zijn.

Het gaat om 18 nultredenwoningen, 13 eengezinswoningen en 2 starterswoningen. Nultredenwoningen zijn woningen zonder drempels en met alle voorzieningen op de begane grond, wat ze geschikt maakt voor mensen die minder mobiel zijn.

Snelle oplevering

Verwacht wordt dat de eerste bewoners al begin volgend jaar hun nieuwe huis kunnen betrekken.