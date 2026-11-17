De gemeenteraad van Oirschot heeft de begroting voor 2027 vastgesteld. Dit laatste jaar als zelfstandige gemeente staat in het teken van fusievoorbereidingen met Best, maar er wordt ook geïnvesteerd in onder meer woningbouw, sportaccommodaties en fietspaden.

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Vanaf 1 januari 2028 vormen Oirschot en Best samen een nieuwe gemeente. In 2027 wordt gewerkt aan de fusie, maar Oirschot blijft ook investeren in projecten die de gemeente leefbaarder maken. Denk aan verbeteringen in de infrastructuur, zoals de aanleg van fietspaden en een nieuwe verbindingsweg.

Ook zijn er plannen voor woningbouw, waaronder projecten in Middelbeers, Spoordonk en Oirschot. Hierbij ligt de focus op woningen voor jongeren en senioren. Het beleid voor mantelzorgwoningen wordt versoepeld en er komen subsidieregelingen voor zonnepanelen en isolatie.

Investeringen in openbare ruimte De gemeente richt zich daarnaast op het onderhoud van wegen en fietspaden, zoals de Bestseweg en Montfortlaan, en de vernieuwing van speelterreinen. Er wordt verder geïnvesteerd in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en LED-verlichting in de openbare ruimte.

Ook het buitengebied krijgt aandacht, met maatregelen tegen verdroging en het aanplanten van bomen, hagen en poelen. Nieuwe wandel- en fietsroutes worden aangelegd, waaronder delen van de snelfietsroute F58.

Voorbereiding fusie

Het komende jaar staat in het teken van de fusie met Best. Er wordt gewerkt aan de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Best-Oirschot. Ook wordt het uitdaagrecht ingevoerd, waarmee inwoners meer ruimte krijgen om gemeentelijke taken over te nemen.

Ondanks de fusievoorbereidingen blijft Oirschot in 2027 investeren in projecten die de leefbaarheid en duurzaamheid van de gemeente vergroten.

