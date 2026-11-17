De storingsmelding voor een stroomstoring in Tilburg is ingetrokken. Het is niet bekend of en wanneer de storing voorbij is.

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De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, heeft de melding van zijn website gehaald. De storing begon eerder vandaag rond twaalf uur en 38 minuten en betrof een deel van postcodegebied 5047.

Meer details over de oorzaak of de omvang van de storing zijn niet bekendgemaakt.