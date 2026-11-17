In Tilburg is een stroomstoring gaande sinds twaalf uur en 33 minuten vanmiddag. De netbeheerder verwacht het probleem rond kwart voor vijf op te lossen. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten.

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De storing treft een deel van postcodegebied 5047 in Tilburg. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor kabels en leidingen, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.

De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. Naar verwachting is het probleem rond kwart voor vijf vanmiddag opgelost.