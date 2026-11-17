Ouderen in Someren liepen de afgelopen vijf jaar 540 keer ernstig letsel op door een val. Op donderdag 26 november is er een informatiebijeenkomst over valpreventie in Asten.

Gevonden voor jou

Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid van ouderen. Volgens cijfers uit een ED-artikel raakten ouderen in Someren de afgelopen vijf jaar 540 keer ernstig gewond door een valpartij. Om dit te voorkomen, wordt er een gratis informatiebijeenkomst georganiseerd.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 november van half drie tot half vijf in 't Kwartier in Asten. Het programma richt zich op manieren om balans, spierkracht en vertrouwen in bewegen te versterken. De bijeenkomst is toegankelijk voor inwoners van Asten en Someren.

Ook bijeenkomst in Someren

Begin 2027 volgt er een soortgelijke bijeenkomst in Someren. Voor wie alvast meer wil weten, biedt de bijeenkomst in Asten een eerste kennismaking met valpreventie. De organisatie is in handen van Onis Welzijn.