In Asten vindt dinsdagavond 1 december een bijeenkomst plaats voor mantelzorgers van mensen met dementie. Het Alzheimer Café Peelland richt zich op het omgaan met overbelasting en het organiseren van hulp.

Gevonden voor jou

Het Alzheimer Café Peelland wordt gehouden in ’t Kwartier aan de Kerkstraat 10 in Asten. De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds, met inloop vanaf zeven uur, en duurt tot negen uur.

Tijdens de avond wordt besproken hoe mantelzorgers kunnen omgaan met de zware zorgtaak die het zorgen voor iemand met dementie met zich meebrengt. Casemanager Nicole Hellings en Monique van den Heuvel-Bohnen gaan in op het belang van grenzen stellen, het herkennen van overbelasting en het inschakelen van professionele ondersteuning.

Hulp zonder schuldgevoel

Een belangrijk onderwerp is hoe mantelzorgers hulp kunnen organiseren zonder zich daar schuldig over te voelen. Naarmate dementie verergert, neemt de zorgvraag toe en veranderen rollen binnen het gezin, wat de kans op overbelasting vergroot.

Het Alzheimer Café Peelland is bedoeld voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere belangstellenden uit de regio Asten, Deurne en Someren.