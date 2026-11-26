Een kroket is normaal gesproken hartig, maar in Mierlo doen ze het nét even anders. Daar maakt Nick van Waaijenburg kersenkroketten van de beroemde ‘Mierlose Zwarte’. Anders dan andere kroketten is zijn creatie geen hartige snack, maar een zoete lekkernij die je zelfs met ijs en karamelsaus kunt eten.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Al zestig jaar is de familie Van Waaijenburg diepgeworteld in de frietwereld. Inmiddels is de derde generatie aan zet. En in een dorp dat bekendstaat om zijn kersen, kon een bijzondere snack eigenlijk niet uitblijven. "Mierlo, kersen, frietboer. Eén plus één is twee, hè?", lacht Nick. Het resultaat is de kersenkroket. En hoewel je die volgens Nick prima bij een frietje kunt eten, heeft hij zelf een andere voorkeur. "Met een lekker bolletje ijs en een beetje karamelsaus erbij heb je toch wel echt een heerlijk dessertje."

Nu te zien: Happen in Brabant In Happen in Brabant gaat Manon van Happen, ook wel bekend als snackinfluencer @hoevetterdebetter, op een smakelijke ontdekkingstocht langs de mooiste streekproducten, bijzondere gerechten en verrassende Brabantse eetverhalen. Ook de kersenkroketten van Nick komen hierin voorbij. Happen in Brabant is gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.

Mierlose Zwarte

De belangrijkste ingrediënten komen uit de boomgaard van Lidy Huijbers. Daar groeien meer dan tien verschillende kersenrassen, waaronder de beroemde Mierlose Zwarte. "Dat is een authentiek Mierloos product", vertelt Lidy. "Van oudsher kwamen mensen hiervoor van heinde en verre naar het dorp." Toch zijn er door de jaren heen veel kersenbomen uit het dorp verdwenen. Volgens Lidy heeft de lokale kersensoort een bijzondere band met de Brabantse bodem. "Veel kersen groeien in de Betuwe, op kleigrond. Wij hebben zandgrond. We merken dat de Mierlose Zwarte hier eigenlijk het beste gedijt."

Manon van Happen en Lidy Huijbers in de kersenboomgaard (foto: Happen in Brabant).

Een zoete verrassing

Met versgeplukte kersen gaat Nick aan de slag. De kersen worden ontpit en met onder meer suiker en melk ingekookt. Daarna worden de kroketten gevormd, gepaneerd en gefrituurd. Het resultaat lijkt van buiten op een gewone kroket, maar van binnen wacht een zoete verrassing. En dat is even wennen. Want wie een hap neemt, verwacht doorgaans een hartige vulling. Deze kroket lijkt juist meer op een gebakje dan op een traditionele snack. Ook Lidy mag het eindresultaat proeven. En dat blijkt een succes. "Het ruikt helemaal zoet. Dit is een beetje een mindfuck. Een zoete kroket!" Al blijft het door de lopende vulling wat lastig om de snack netjes ‘uit het vuistje’ te eten. “Het is niet geschikt voor een eerste date”, lacht Lidy.